Taggia. I lavori sono terminati, il nuovo showroom di Asta del Mobile di in via del Piano 106/1, totalmente rinnovato, sabato 22 febbraio è finalmente pronto ad essere svelato al pubblico.

I nuovi arredi in esposizione uniscono alla perfezione tecnologia e design, sposandosi con materiali ecosostenibili frutto dell’attenzione all’ambiente dell’azienda leader del settore, tra le prime realtà ad aver guardato alla svolta “green” anche nel settore dell’arredamento d’interni. Tra questi troviamo l’innovativa applicazione del Pet, totalmente riciclabile e privo di vernice, alle ante dei mobili: un materiale sostenibile che elimina il processo di verniciatura, cosi facendo limitando, se non annullando del tutto, la dispersione nell’aria delle polveri sottili e riducendo al minimo i problemi causati dai solventi chimici. Il risultato finale è il medesimo di una normale lucidatura e al tatto ti sembrerà di toccare una superficie in vetro.

Novità assoluta, poi, il centro cucine, dove potrai trovare elettrodomestici di ultima generazione capaci di regalarti qualità e allo stesso tempo consumi ridotti. Lo showroom presenta anche una zona notte rinnovata con i nuovi armadi dai colori metallizzati.

Per quanto riguarda i tessuti, Asta è al passo con le ultime mode che registrano il grande ritorno del velluto, disponibile in tutti i colori. Inoltre, saranno presentati anche i nuovi tessuti in tecnofibra e Aquaclean: il materiale di rivestimento dal quale ogni macchia può essere rimossa con un semplice panno umido. Asta del Mobile scopre, a partire da sabato mattina, anche i suoi arredi progettati per i microspazi. Una serie nuova di zecca di letti a ribalta e divani a scomparsa, adatti a spazio contenuti.

Vuoi scoprire la vasta gamma di nuove proposte per l’arredamento della tua abitazione? Partecipa all’evento di Asta del Mobile sabato 22 febbraio e riservati le promozioni dell’ultimo minuto!