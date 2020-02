Taggia, palazzina evacuata per fuga di gas. Provvidenziale il 115

Taggia. Questa notte, intorno alle 23.40, i vigili del fuoco di Sanremo sono in via Dalmazzo per una fuga gas.

Arrivati sul posto si sono subito resi conti che la fuga era in un appartamento al primo piano e del pericolo.

La palazzina era stata già preventivamente evacuata dai carabinieri, tranne l’appartamento interessato, per il timore che l’inquilino accendesse la luce una volta svegliato. I pompieri hanno tolto prontamente la corrente a tutta la palazzina, sono entrati nell’appartamento interessato e hanno fatto uscire la persona che non si era accorta di nulla. I locali sono stati inertizzati con l’anidride carbonica, e l’allarme è, dunque, rientrato, come gli stessi inquilini nei loro appartamenti.

I vigili del fuoco tengono molto a sensibilizzare sul problema gas e consigliano di chiudere sempre il rubinetto principale una volta terminato di cucinare.