Taggia, ordinato l’abbattimento immediato di nove alberi a rischio crollo

Taggia. Addio ad una parte del verde pubblico. Con un’apposita ordinanza urgente, è stato infatti disposto l’abbattimento di otto esemplari di pino domestico (pinus pinea) ed uno di eucalipto (Eucalyptus globulus), tutti situati sul territorio comunale.

Cinque di questi pini si trovano ora nell’area verde (la numero 20) di via Blengino. Per questi è stato disposto l’abbattimento immediato, dal momento che rischiano di crollare, da un momento all’altro per rischio di cedimento su di una strada pubblica e su di loro risulta oramai impossibile compiere degli interventi agronomici migliorativi.

Gli atri tre pini da eliminare si trovano invece sul lungomare di Arma, nelle aree verdi 7 e 12. Anche questi sono a rischio crollo (strada, cortile ed addirittura una scuola) e non possono essere messi in sicurezza. L’eucalipto è quello che cresce all’esterno del sferisterio e rischia di cadere sul parcheggio pubblico.