Taggia, niente fuochi né bevande alcoliche in contenitori di vetro ai festeggiamenti di San Benedetto: i divieti

Taggia. In occasione dei festeggiamenti di San Benedetto previsti per sabato 8 febbraio il Sindaco del Comune di Taggia ha emesso le seguenti ordinanze:

– L’ordinanza sindacale n° 18/7 del 5 febbraio a tutela della pubblica incolumità che prevede: il divieto di accensione di fuochi d’artificio, di fontane di fuoco e articoli similari, di falò e di ogni altro genere di artificio pirotecnico su tutto il territorio del Comune di Taggia, fatta eccezione per quelli indicati nella tabella allegata all’ordinanza, se non previamente autorizzato dalle competenti autorità; il divieto, dalle 16 del giorno 8 febbraio alle 6 del 9 febbraio di vendita e somministrazione di bevande a contenuto alcolico superiore a gradi 21;

– Il divieto, a partire dalle 18 del giorno 8 febbraio alle 6 del giorno 9 febbraio, a carico di qualsiasi soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo negozi, bar, ristoranti, circoli privati, associazioni di vario genere, ambulanti), di vendita, somministrazione e asporto di altri generi di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido potenzialmente contundente. I contenitori utilizzabili dovranno essere in plastica priva di tappo di chiusura o in bicchieri in plastica aperti monouso;

– Il divieto di introdurre, nelle aree oggetto della manifestazione, dalle 18 del giorno 8 febbraio alle 6 del 9 febbraio, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido potenzialmente contundente. I contenitori utilizzabili dovranno essere in plastica priva di tappo di chiusura o in bicchieri in plastica aperti monouso;

– La cessazione di qualsiasi forma di intrattenimento musicale “all’aperto” (concertini, impianti stereofonici, ecc.) perentoriamente al massimo alle 24 del giorno 8 febbraio.

