Taggia, i danni del maltempo e la cimice asiatica al centro del consiglio comunale

Taggia. Verranno trattati, tra gli altri argomenti, i problemi legati ai danni del maltempo e alla cimice asiatica nel prossimo consiglio comunale tabiese.

L’assise si terrà, nell’apposita sala del municipio, giovedì 6 febbraio alle 18.30.

Ecco i punti all’ordine del giorno.

1. Presa d’atto verbali seduta precedente

2. Comunicazioni del sindaco

3. Mozione consigliare presentata dal consigliere Luca Napoli sulla riforma della legge sui servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti e la determinazione n. 473 del 18.12.2019 di alisa

4. Eventi meteo del 20.12.2019 – verbali di somma urgenza n.1 e 2 del 2019 per la rimozione del materiale depositato a seguito della piena del rio Regianco alla confluenza con il rio Oxentina e ripristino delle condizioni di sicurezza del deflusso e del ripristino dell’acquedotto in località Beusi: approvazione e contestuale ratifica della 1° variazione di bilancio adottata con deliberazione di g.c. n. 5/2020

5. Evento meteo del 20.12.2019 – verbale di somma urgenza n. 1/2020 per la realizzazione di una viabilità’ di accesso alla regione Bruxà’ in sponda sx del torrente argentina a seguito del crollo della viabilità’ posta in argine del torrente medesimo – riconoscimento della somma urgenza con le modalità’ del debito fuori bilancio

6. Adesione all’iniziativa della Coldiretti di Imperia in merito al piano straordinario di lotta alla cimice asiatica