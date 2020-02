Taggia, effetti dell’ordinanza regionale sul Coronavirus: rinviato il Corteo Storico

Taggia. Ordinanza regionale sul Coronavirus e sospensione di tutti gli eventi pubblici in programma questa settimana, i primi a farne le spese sono gli organizzatori dei festeggiamenti di San Benedetto.

La storica manifestazione tabiese, divisa su tre giorni e che sarebbe dovuta iniziare questo venerdì, per effetto del provvedimento firmato ieri sera dal governatore ligure Giovanni Toti deve essere annullata.

E’ la seconda volta nel giro di degli ultimi tre anni che i festeggiamenti per il santo patronale, famosi per l’atteso corteo storico e la rievocazione della battaglia, devono essere annullati per cause di forza maggiore. Nel 2018 fu l’allerta meteo a decretare la cancellazione dell’appuntamento.

«Al momento i festeggiamenti sono sospesi e rinviati a data da definirsi, spiega il sindaco Mario Conio. Non abbiamo ancora date certe ma l’auspicio è di poterlo rimandare di poche settimane, ciò vorrebbe dire che la situazione generale del Paese è migliorata che è la cosa che più conta. Diversamente, ci vedremo costretti ad annullare la 40^ edizione in programma».

Tutti i provvedimenti restrittivi emanati della Regione hanno valore a partire dalle ore 00.00 di oggi e fino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 su tutto il territorio regionale.