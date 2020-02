Taggia, cambia la viabilità in occasione dei festeggiamenti di San Benedetto

Taggia. In occasione dei festeggiamenti di San Benedetto previsti per sabato 8 febbraio cambia la viabilità.

L’ordinanza n. 17 del 31 gennaio prevede invece le seguenti modifiche alla viabilità:

- Dalle 6 alle 24 di sabato 8 febbraio divieto sosta e transito ad ogni tipo di veicolo, esclusi gli operatori del mercato settimanale dalle 6 alle 14, in viale Delle Rimembranze (nel tratto compreso tra via Milano e piazza Cavour);

– Dalle 9 alle 24 di sabato 8 febbraio, sono vietate la sosta ed il transito ad ogni tipo di veicolo nelle seguenti vie e piazze cittadine: via Roma (Lato Ovest), via Soleri, piazza Cavour, piazza Farini.

– Dalle 18 alle 24 divieto sosta e transito ad ogni tipo di veicolo: in via Mazzini, piazza Eroi Taggesi, piazza Garibaldi, parcheggio via Mazzini 100, via Roma (lato Lungo Argentina), viale Rimembranze, via Ruffini, via Milano, via Bracco, via Genova, piazza IV Novembre, piazza Reghezza, via Ottimo Anfossi, piazza Gastaldi, via Lercari, via San Dalmazzo, piazza San Benedetto, piazza Beato Cristoforo, via Bastioni, parcheggio parte bassa San Lucia, piazzetta Sartore.

– Dalle 24 di sabato 8 fino alle 7 di domenica 9 febbraio divieto di sosta e transito in via Roma (lato monte), via Soleri, piazza Cavour e vie del centro storico per consentire il regolare deflusso delle persone partecipanti alla festa e per effettuare le pulizie delle strade.

Per lo svolgimento della processione religiosa: nel giorno di domenica 9 febbraio, dalle 15 alle 18, sono istituiti i seguenti obblighi e limitazioni:

– Divieto di transito, limitatamente al momento del passaggio della processione, nelle vie Gastaldi, San Dalmazzo, piazza S. Benedetto, piazza SS. Trinità, piazza Reghezza, piazza IV Novembre, Viale Rimembranze, piazza Cavour, via Soleri, via Ruffini da salita Curlo a P.zza Farini, piazza Gastaldi;

– Divieto di sosta, per ogni tipo di veicolo, nelle seguenti vie e piazze: via San Dalmazzo, piazza S. Benedetto, piazza SS. Trinità, piazza Reghezza, piazza Cavour, via Soleri, via Ruffini (da salita E. Curlo a p.za Farini), piazza Gastaldi.

L’ORDINANZA SICUREZZA URBANA