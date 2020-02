Taggia. Presso il PalaRuffini sabato 15 e domenica 16 febbraio, si sono disputate le due prove regionali dei campionati LE ed LD di ginnastica ritmica. Oltre 170 ginnaste delle categorie allieve, junior e senior sono scese in pedana per contendersi i podi di questa tipologia di gara dai livelli tecnici più alti del settore Silver.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha ben gestito oltre 16 ore di gara, in un ambiente confortevole ed adeguato, regalando ad ogni ginnasta un gradito omaggio floreale come spesso avviene nelle competizioni internazionali. Proporre una gara di questo livello nel ponente è stato impegnativo, ma ha permesso alle numerose ginnaste delle tre Associazioni della nostra provincia, almeno in questa occasione, di’ giocare in casa’ .

Otto le ginnaste in gara, tutte motivate e preparate per eseguire i due esercizi con i piccoli attrezzi che concorrevano alla formazione del punteggio per la sola classifica assoluta. Questi i risultati. Nelle allieve 7ª Sofia Alagna (con 3° punteggio sia al corpo libero che alle clavette), per le junior 1, 8°posto per Sonia Pavani (3ª alla palla), 9ª Giorgia Valastro ( 2ª alla palla) e 13ª Victoria Panetta.

Classifica junior 2, dodicesimo posto per Sonia Chekkour, (3ª alle clavette). Bene nelle Junior 3 Giulia Carrera con un terzo posto assoluto, nelle Senior 1, dodicesimo posto per Michela Andreoli (3ª al nastro). Infine nelle Senior 2 si conferma sul podio Alice Frascarelli con un terzo posto assoluto, ottenuto davanti alle sue ginnaste presenti in palestra per sostenere e tifare per la loro istruttrice.

Nel contesto la due giorni di gare ha soddisfatto i tecnici Daniela Breggion, Monia Stabile e Lorenza Frascarelli che non hanno potuto svolgere gli allenamenti nell’ultimo periodo a causa dell’inagibilità delle palestre del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

Per la sezione di trampolino elastico, le ginnaste della Riviera hanno preso parte alla 1ª Prova del Campionato

Individuale Gold sabato 8 febbraio a Milano. L’influenza ed altri problemi hanno ridotto la squadra della Riviera a

due sole ginnaste, entrambe fuori dal podio per pochi punti. Quarto posto nelle Allieve per Alessia Saccoccia e

identico risultato per la Junior Sima Papone. Le due ginnaste stanno cercando di incrementare le difficoltà

tecniche dei loro esercizi sotto la guida dei tecnici Giulia Bellone e Nicla Londri, dopo l’abbandono per motivi di

lavoro dello ‘storico’ tecnico Stefano Crastolla.

I problemi certo non mancano, ma le attività continuano grazie alla passione dei tecnici e dei dirigenti, che con l’aiuto delle famiglie portano avanti queste impegnative discipline. Sabato 22 febbraio presso il Polo Sportivo

del Mercato dei Fiori, si svolgerà la 1ª Prova del Campionato Regionale Silver di Trampolino Elastico con i

ginnasti della Liguria e del Piemonte.Domenica 23, sempre a Sanremo, è in programma la 2ª Prova del Campionato Regionale di serie D di artistica femminile, organizzazione affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.