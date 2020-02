Taggia, a Villa Boselli incontro pubblico con il circolo della Valle Argentina di Legambiente

Taggia. Domenica 23 febbraio alle 18 a Villa Boselli in via P. Boselli incontro pubblico rivolto non solo ai soci del circolo della Valle Argentina di Legambiente, ma a tutti i simpatizzanti, a chi ci vuole conoscere per spiegare chi

sono, cosa fanno, quali sono stati e quali sono i loro obbiettivi.

«Affrontiamo un campo di studi e di azione che vanno dall’erosione delle coste, dal consumo di suolo ai rischi idrogeologici, dal turismo sostenibile all’abbandono delle terre e dei borghi al possibile ripopolamento dell’entroterra, dai campi di volontariato al volontariato dei cittadini, dalla formazione per gli educatori ambientali, alla problematica dei rifiuti, alla gestione di musei, all’accoglienza.

Vediamo l’ambiente anche come una buona e costante risorsa economica se si sa agire nel rispetto della biodiversità e della tutela del territorio. Un continuo confronto con le popolazioni locali, le istituzioni ed i vari enti preposti. “Pensare globalmente, agire localmente” è un pensiero ed una azione che accompagna il nostro circolo da venticinque anni. Fare rete con altre associazioni e le diverse realtà locali e nazionali è sempre stato per noi fondamentale. Presentazione dei progetti in corso e “La parola a voi!!!”».

Alle 19.20 aperitivo con buffet di benvenuto, segue facoltativo il tesseramento 2020. Info: 334 93.24.232, legambiente.argentina@gmail.com.