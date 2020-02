Sviluppo economico, Benveduti: «Nessun taglio agli artigiani»

Genova. «Nessun timore per i fondi riservati agli artigiani. Entro fine febbraio procederemo con l’indizione della nuova gara per la ricerca del gestore. Il nuovo strumento finanziario avrà risorse ben superiori ai 7 milioni di euro del precedente e una retroattività tale da garantire la continuità dei finanziamenti, sospesi lo scorso 5 agosto per effetto dell’impossibilità di prorogare la precedente la misura». È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico in risposta all’interrogazione avanzata in consiglio regionale dal consigliere regionale del Partito Democratico Sergio Rossetti.

«È opportuno tranquillizzare una categoria – continua Benveduti – che, come noto, è per noi uno dei pilastri fondamentali di uno sviluppo economico sostenibile e diffuso e che, come Regione, abbiamo sempre tangibilmente sostenuto. Non vi è stato alcun ritardo, in questi mesi sono state espletate tutte le procedure necessarie per utilizzare al meglio i fondi europei su strumenti finanziari come questo e per apportare ulteriori migliorie allo strumento stesso, introducendo nuove opportunità».

«Il nuovo strumento, contrariamento a quello precedente, sarà attivato esclusivamente sui fondi comunitari. Le risorse previste per lo strumento sono quelle già note alle associazioni di categoria e si prevede l’inserimento di disposizioni che riconoscano retroattivamente le spese sostenute dalle imprese» – conclude Benveduti.