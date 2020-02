Genova. È il nome di Toti il protagonista del simbolo della lista del governatore alle regionali 2020. Nel logo, svelato questa mattina all’hotel Bristol di Genova, luogo simbolo delle campagne elettorali vittoriose del centrodestra, campeggia infatti una scritta gigante con il cognome del presidente della Regione uscente, Giovanni Toti, pronto a correre alle prossime elezioni.

Nessun colpo di scena: presenti infatti l’arancione, colore caro al governatore e alla sua squadra, la Liguria stilizzata e in blu il nome di Cambiamo!, il partito fondato quest’estate dall’attuale presidente di Regione. Si confermano quindi i colori utilizzati per le regionali del 2015 e per le liste vincitrici nei comuni di Genova, La Spezia, Savona e Sarzana.

Il simbolo presentato sarà protagonista del tour, partito proprio dal Bristol, che raggiungerà tutta la Liguria con gazebi, eventi e iniziative di ogni genere. Insomma si scaldano i motori per l’inizio della campagna elettorale, che prenderà il via ufficialmente il 22 febbraio, ai Magazzini del Cotone di Genova, dove il centrodestra unito darà il colpo di gong alla corsa di Giovanni Toti per le regionali 2020.

Dall’Imperiese tanti gli amministratori pubblici che hanno seguito l’assessore regionale Marco Scajola nella trasferta odierna. Tra di loro il vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito, il presidente di Arte Imperia Antonio Parolini e l’assessore Espedito Longomardi di Taggia.