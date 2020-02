SuperEnalotto, centrata doppietta di “5” da oltre 37 mila euro a Camporosso e Bordighera

Imperia. Provincia di Imperia protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato sera, a Camporosso e Bordighera sono stati centrati due “5” da 37.129,98 euro ciascuno.

A Camporosso la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata all’edicola di via Braie 295, in località Capo. A Bordighera, invece, la giocata vincente è stata effettuata alla Tabaccheria Carina di via Vittorio Emanuele 233.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 23,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato martedì 28 gennaio, proprio in Liguria, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), prima massima vincita in regione nella storia del gioco.