Strada statale 21 “del Colle della Maddalena”, Anas: «Divieto di transito ai mezzi superiori a 19 tonnellate»

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e a seguito del medesimo provvedimento emesso dal gestore della rete francese, lungo la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è in vigore il divieto di transito ai mezzi superiori a 19 tonnellate nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

I mezzi sgombraneve Anas sono al lavoro senza sosta sulla statale per garantire la regolarità della circolazione in concomitanza con la nevicata in corso.