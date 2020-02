Stop alla circolazione ferroviaria sulla Ventimiglia-Cuneo, arrivano i bus sostitutivi

Ventimiglia. Nuova chiusura per la linea Ventimiglia-Cuneo. Lo stop alla circolazione ferroviaria prenderà il via lunedì 24 febbraio e si protrarrà fino al 15 marzo a causa di alcuni lavori di manutenzione all’interno della galleria del Colle di Tenda.

In questo periodo tutti i treni verranno rimpiazzati da bus sostituitivi. Ecco quali sono i punti di fermata degli autoservizi:

a Ventimiglia palina bus via Cavour n. 37 (angolo Calzedonia/Banca Sella); a Bevera via S.Rocco dietro «Metro» (carico e scarico merci); ad Airole Bivio FS SS20 con via Nazionale; a Olivetta San Michele Fronte stazione FS; a Breil Sur Roya Stazione FS/Gare de; a Fontan Saorge Fermata/Arrêt pensilina bus «Fontan» su D6204; a St. Dalmas De Tende Stazione FS/Gare de; a La Brigue bivio per/jonction pour la Brigue D6204/D43; a Tende Stazione FS/Gare de; a Vevola bivio FS/SNCF D6264 palina « Arrêt scolaire»; a Limone FS piazza Risorgimento 11.