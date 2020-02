Sanremo. Aveva detto che si sarebbe vestito da Maria De Filippi e l’ha fatto. Aveva promesso che avrebbe cantato un brano inedito è ha mantenuto la parola data.

Rosario Fiorello si è esibito davanti al pubblico dell’Ariston, durante la seconda serata del 70° Festival di Sanremo, in “La classica canzone di Sanremo”, brano dedicato a tutti i cliché della kermesse canora più famosa d’Italia.

«Purtroppo non sono in gara e la cosa mi dispiace – ha dichiarato ironico Fiorello – non ho mai vinto niente come cantante, ma mi piacerebbe avere un premio con motivazione fatto con il portafiori dei giornalisti in sala stampa, lo chiameremo il lumino d’oro».

“Non è detto che chi arriva ultimo non avrà successo, guardate Vasco Rossi. E nel 1995 il vincitore annunciato arrivò quinto, si chiamava Rosario Fiorello», recitano alcune frasi del brano goliardico.