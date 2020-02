Sorrentino riparte da Cervo dopo una serie A stellare: esordio domenica contro il Riva Ligure

Cervo. L’esordio di Stefano Sorrentino con la maglia del Cervo è vicino. Domenica 9 febbraio l’ex numero 1 di Palermo e Chievo capace la scorsa stagione di parare un rigore a Cristiano Ronaldo tornerà, dopo aver abbandonato il calcio professionistico all’età di 40 anni, a calcare un campo di calcio vestendo la maglia numero 11 del Cervo, in Seconda categoria.

La squadra del presidente Denis Muça allenata dal padre di Sorrentino, Roberto, calcio di inizio alle 15 incrocerà i tacchetti, infatti, con il Riva Ligure sul campo in erba sintetica di Cervo.

«Stefano ma non avevi dato l’addio al calcio? Si ma voglio continuare ad emozionarmi, continuare a divertirmi. Perché il calcio è un gioco, il più bello del mondo. Via aspetto domenica a Cervo per divertirci insieme. Io più di tutti, con la maglia numero 11 sulle spalle, con il calcio nel cuore. #Forzacervo», scrive Sorrentino sul proprio profilo Facebook.

«Io non ci credo ancora… grazie Stefano Sorrentino», commenta il presidente Muça.