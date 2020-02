Solidarietà a Claudio Porchia e Tiziano Riverso, censurati da giornale online

Sanremo. La redazione di Riviera24 esprime solidarietà a Claudio Porchia e Tiziano Riverso, il cui ultimo lavoro all’interno della rubrica “Il Punto”, pubblicata su Sanremonews è stato oscurato dal giornale online stesso senza previa motivazione.

Le vignette “incriminate” attaccavano l’amministrazione Biancheri e in particolare l’assessore Alessandro Sindoni per la scelta di non concedere i locali di Santa Tecla all’associazione che porta il nome di Libereso Guglielmi per l’evento “Forza delle natura”.

«Il punto è stato oscurato dai poteri forti, imbattibili per arroganza e ignoranza. Ne prendiamo atto», ha scritto Porchia sulla sua pagina Facebook. Raggiunto telefonicamente, il giornalista non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma ha voluto esprimere parole di ringraziamento nei confronti dei colleghi che hanno espresso solidarietà per quanto accaduto.