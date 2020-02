Ventimiglia. Due ambulanti del mercato settimanale sono rimasti feriti dopo essere caduti sul greto del fiume Roya. Erano seduti sulla balaustra che separa il corso d’acqua dal marciapiede, sulla sponda di levante, quando la ringhiera si è divelta smurandosi dalla colonnina in cemento alla quale era fissata.

I due sono precipitati per circa 2 metri schiantandosi sulla pietraia. Sono stati soccorsi dal 118 con gli equipaggi dell’automedica e della Croce Verde Intemelia. Non verserebbero in gravi condizioni. Presente anche la polizia.