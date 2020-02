Si è spento a Imperia Bruno Giustacchini, socio storico della Società operaia di mutuo soccorso di Porto Maurizio

Imperia. Soci e amici della Società operaia di mutuo soccorso di Porto Maurizio in lutto per l’improvvisa scomparsa del socio storico Bruno Giustacchini.

«In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare le qualità di Bruno, appassionato musicista, un uomo dal carattere allegro, dinamico, schietto e sempre presente, che non ha mai fatto venir meno un impegno concreto a favore della nostra associazione», dichiarano i componenti del consiglio direttivo.

Lo ricorda anche Tiziana Naclerio, presidente della Soms: «Ho avuto modo e piacere di conoscere Bruno solo in questi ultimi anni, ma mi sono bastate le poche riunioni del consiglio direttivo e le chiacchierate amichevoli per capirne la bontà d’animo, la generosità e la grande sensibilità. Era un riferimento per tutti noi. Bruno lascia un grande vuoto, siamo tutti molto addolorati e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così doloroso».