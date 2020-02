Serie B maschile, Rari Nantes Imperia batte il Rapallo

Imperia. Una grande Rari Nantes Imperia batte Rapallo Nuoto per 10-7, al termine di una partita sempre in vantaggio e comandata dall’inizio alla fine.

Mister Fratoni ritrova la rosa al completo dopo il bel successo col Chiavari. I giallorossi sono in fiducia e sbloccano subito l’incontro con una favolosa rovesciata di Maglio. La partita si mette così in discesa grazie anche alla sapiente gestione di Somà che guida la fase offensiva e dà una bella mano in ripiegamento. La Rari funziona anche dopo aver perso pezzi per i tanti cartellini rossi sventolati.

La retroguardia manovrata dal portiere Merano, che para un rigore ed è nuovamente tra i migliori, riesce a resistere strenuamente e si toglie delle soddisfazioni. Come a 5 minuti dalla fine quando il difensore Merkaj segna da posizione 1 poi è tra coloro che murano gli avversari in situazione di tripla inferiorità numerica. Nel finale da cardiopalma, i fratelli Taramasco portano quantità alla manovra mentre Fratoni è letale sotto porta. Sul countdown del pubblico, Spano sigla l’ultima rete (a tu per tu col portiere) che fa esplodere la Cascione: è la ciliegina di una prestazione personale maiuscola.

La Rari trova la seconda vittoria consecutiva e si colloca al centro della classifica con sei punti, risistemandosi dopo una partenza lenta.

Rari Nantes Imperia – Rapallo Nuoto 10-7

(2-0; 3-3; 2-1; 3-3)

Imperia: F.Merano, Fratoni 2, Merkaj 1, G.Rocchi, Spano 3, G.Merano, Maglio 1, N.Taramasco 1, F.Taramasco 1, Somà 1, F.Rocchi cap., Gandini, Grosso. All.: Fratoni

Rapallo: Ansaldo, Donato, Presti 1, Trebino 1, Oliva, Garau , Benvenuto 1, Sgherri, Cosso, Benvenuto 1, Brolis, Stella, Casagrande 3. All. Casagrande

Note: Espulsi G.Rocchi (I) nel secondo, F.Rocchi (I) e G.Merano (I) nel terzo, Garau (R) e Benvenuto (R) nel quarto tempo per proteste. Usciti per limite di falli Trebino (R) nel terzo tempo e N.Taramasco (I) nel quarto. Imperia 4/13, Rapallo 3/11 + tre rigori (due segnati e uno parato).