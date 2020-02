Secondo posto per Francesco Gabbani a #Sanremo2020: «Lo dedico ai deboli, ai timidi e agli indifesi»

Sanremo. Tre Festival di Sanremo all’attivo, due vittorie e un secondo posto, ottenuto questa sera grazie al suo brano “Viceversa”.

Francesco Gabbani si dice più che soddisfatto da questa esperienza: «Io sono veramente soddisfatto e contento di questo secondo posto anche perché io il mio Festival me lo sono già vinto dal punto di vista personale. Per me era un esperimento tornare con un brano come questo dopo la vincita nel 2017 e sono rimasto meravigliato della risposta che c’è stata da parte del pubblico, sono contento che la canzone sia arrivata al cuore delle persone che mi fermano per strada e mi fanno i complimenti quindi sono felice così», dichiara.

«Sono contento che Diodato abbia raggiunto questo risultato perché è un artista che si merita questa posizione, è un artista vero, scrive le canzoni e canta con l’anima aperta», prosegue Gabbani.

Parlando del percorso che l’ha portato fino qui afferma: «Mi sono fermato per due anni e ho cercato di capirmi». A chi dedica questo secondo posto? «Lo dedico alle persone deboli, timide e indifese».