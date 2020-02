Seconda Categoria, squalificati Anastasios Tselepis e mister Roberto Sorrentino

Cervo. Il giudice sportivo, questa settimana, ha preso provvedimenti seri contro il Cervo Fc, nel girone A di Seconda Categoria.

Ha squalificato per una giornata Anastasios Tselepis e per due gare l’allenatore Roberto Sorrentino, visto che è stato «espulso dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara entrando indebitamente sul terreno di gioco».