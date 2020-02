Seconda Categoria, il gol di Iannolo porta alla vittoria il San Bartolomeo Cervo

San Bartolomeo al Mare. San Bartolomeo Cervo vince la partita contro Virtus Sanremo.

L’incontro di domenica, valido per la 12esima giornata del girone A di Seconda Categoria, si è concluso 1 – 0 a favore dei padroni di casa grazie al gol di Iannolo nel secondo tempo.

San Bartolomeo Cervo conquista tre punti fondamentali per la classifica, tornerà in campo domenica 16 febbraio per affrontare Atletico Argentina. La Virtus Sanremo invece dovrà giocare contro la Carlin’s Boys “B”.