Seconda Categoria, Carlin’S Boys “B” prevale sull’Oneglia Calcio

Sanremo. Carlin’S Boys Sq. B prevale sull’Oneglia Calcio durante la 14esima giornata del girone A di Seconda Categoria.

La partita, andata in scena domenica a Pian di Poma, si è conclusa 4-3 a favore dei padroni di casa che sono riusciti a superare gli avversari grazie al gol di Zanetti, alla doppietta di Cuneo e alla rete di Campagnani e a conquistare 16 punti in classifica.

L’Oneglia Calcio nonostante i gol di Pippia, Gagliano e Bella, non è riuscita a far sua la partita e così rimane con 29 punti in classifica.