Seborga, Fabio Corradi nominato Consigliere della Corona

Seborga. Il Consiglio della Corona si è riunito ieri sera per la prima volta nella sua completezza. All’esito della riunione, sentiti i Consiglieri della Corona, la principessa Nina ha firmato un decreto con cui ha nominato un nuovo Consigliere della Corona nella persona di Fabio Corradi, già Consigliere della Corona dal 2017 al 2019, sfruttando le prerogative a lei concesse dal decreto 1995.07.28 che sancisce la possibilità, per il principe o la principessa in carica, di nominare in casi particolari fino ad ulteriori sei membri del Consiglio della Corona, oltre ai nove regolarmente individuati.

Con il medesimo decreto la Principessa ha inoltre assegnato a ciascun Consigliere della Corona le seguenti deleghe, a norma dell’art. 37 del regolamento:

– Mauro Carassale: Segretario di Stato

– Sabina Tomassoni: Consigliere della Corona per le Finanze e per il Territorio

– Giovanni Fiore: Consigliere della Corona per lo Sport e per la Gioventù

– Luca Pagani: Consigliere della Corona per gli Affari Esteri, per l’Attività Legislativa e per le Comunicazioni

– Maria Carmela Serra: Consigliere della Corona per il Turismo e la Storia

– Franco Murduano: Consigliere della Corona per la Difesa

– Francesco Verrando: Consigliere della Corona per la Giustizia e per la Cultura

– Patrizia De Paola: Consigliere della Corona per le Attività Commerciali

– Sabina Camarda: Consigliere della Corona per le Manifestazioni e il Folclore

– Fabio Corradi: Consigliere della Corona per l’Ambiente, l’Agricoltura e la Floricoltura

La Principessa Nina ha poi nominato:

– il Consigliere della Corona Maria Carmela Serra quale Cancelliere, con funzioni di Segretario del Consiglio della Corona;

– il Consigliere della Corona Luca Pagani quale Portavoce del Principato.

Le deleghe delineano idealmente l’ambito di attività di ciascun Consigliere della Corona e sono state attribuite dalla Principessa cercando di tenere in considerazione le competenze professionali e gli interessi di ognuno. A prescindere dalle deleghe di cui sono stati investiti, i Consiglieri della Corona sono poi di fatto chiamati a collaborare al mantenimento e alla promozione del Principato di Seborga in generale, coadiuvando ed assistendo la Principessa.