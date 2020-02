Arma di Taggia. E’ di due persone rimaste ferite il bilancio di un incidente avvenuto in serata sull’Aurelia al confine tra Arma di Taggia e Riva Ligure. Stando a una prima ricostruzione, un anziano alla guida di una Daihatsu Terios si stava immettendo sull’Aurelia da una stradina laterale proprio nel momento in cui stava transitando il motociclista, che viaggiava in direzione Sanremo. Nell’impatto, la moto è stata sbalzata contro una Mercedes Classe A che viaggiava verso Imperia. Ad avere la peggio è stato il motociclista trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Sanremo.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Verde di Arma di Taggia e di Ospedaletti Emergenza, oltre al personale sanitario del 118 con l’automatica.