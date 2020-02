Scomparsa di Enzo Accardi, i ringraziamenti della famiglia

Imperia. Ad una settimana dalla scomparsa di Enzo Accardi, molto noto in tutto il ponente ligure e non solo, la famiglia ringrazia gli amici ed i colleghi per l’affetto dimostrato, e intende ricordarlo con queste parole: «Il ricordo di Enzo non si può riassumere in poche righe. Un uomo dotato di fantasia, incline all’ironia, figlio di quella terra meravigliosa che è la Costiera Amalfitana, ne possedeva i caratteri ed anche per questo più di ogni altro amava la vita. Riusciva con grande spontaneità a tessere relazioni, si circondava di amici, verso i quali era sempre presente, generoso, altruista.

Quella dote preziosa di saper anticipare gli eventi, di frequentare con eguale naturalezza qualunque interlocutore, gli hanno consentito di avere, tra l’altro, sempre più consenso nel mondo sindacale, sino a ricoprire la posizione apicale di segretario regionale. Gli amici ricordano tanti momenti irripetibili trascorsi insieme a lui, nei quali spiccavano i suoi interessi e quella naturale eleganza che lo rendeva un vero cittadino del mondo».

Con la sua affezionata famiglia da molti anni viveva nella nostra riviera che era diventata per lui una vera terra d’adozione: «Enzo ci ha lasciato da una settimana, ma per noi resta una persona unica e ogni volta che penseremo a lui ci strapperà sempre un sorriso».