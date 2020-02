Scabbia, altri casi nell’imperiese. Contagiati alcuni bambini

Sanremo. Ci sarebbero altri casi di bambini risultati positivi alla scabbia nell’Imperiese. Stando a quanto si apprende, tra Sanremo e Arma di Taggia altri tre o quattro bimbi hanno mostrato i sintomi della malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro, che causa un prurito intenso. Si tratta di un disturbo contagioso che si diffonde in modo rapido e può essere risolto altrettanto rapidamente. Come per il caso registrato nei giorni scorsi presso la scuola materna dell’Istituto Corradi al Borgo di Sanremo, dove un alunno è risultato affetto da scabbia: un caso che ha avuto origine in ambito familiare e non ha portato ad alcun contagio nell’ambito scolastico. L’intero edificio è stato comunque disinfestato con tecniche apposite da una ditta specializzata. L’allarme è dunque subito rientrato.