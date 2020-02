Sanremo70, -1 al grande evento. Sindaco Biancheri: «Questo è il Festival di tutti»

Sanremo. «E’ sempre una grande emozione quando inizia il festival. Mai come quest’anno abbiamo lavorato per renderlo un Festival per tutti, per cui vorrei ringraziare tutti gli attori che lo hanno reso possibile». E’ stanco ma emozionato il sindaco Alberto Biancheri, pronto a lanciare la Settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Dalla sala stampa dell’Ariston, colma di giornalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e anche d’Europa, il sindaco lancia il Festival “popolare”. «In sei anni abbiamo fatto crescere le varie collaterali – dice – E’ stato fatto un gran lavoro da tutti, ma devo dire che quest’anno siamo riusciti ad ottenere qualcosa che da anni richiedevamo: far vivere il Festival a tutti, al di là di chi possiede e non possiede un biglietto».

Quest’anno, inoltre, torneranno protagonisti i fiori di Sanremo sul palco dell’Ariston.