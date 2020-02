Sanremo2020, stasera Fiorello non ci sarà ma non rinuncia al suo “show quotidiano” in sala stampa

Sanremo. Battute, canzoni e simpatia. Stasera Fiorello non sarà presente alla terza puntata del 70° Festival di Sanremo, «É il mio giorno di riposo», ha dichiarato lo showman siciliano, ma nonostante ciò non ha rinunciato alla sua incursione quotidiana in sala stampa.

Il gruppo delle Nuove proposte Eugenio in via di gioia e Fiorello hanno ricevuto il premio Assomusica e quest’ultimo ne ha approfittato per regalare anche qualche anteprima su ciò che accadrà.

Roberto Benigni sarà tra i super ospiti della puntata, ma prima di salire sul palco dell’Ariston andrà a cena con Rosario Fiorello, come lui stesso annuncia: «Ci andiamo a magnà ‘na cosa insieme».

Tra le altre chicche che lo showman ha rivelato c’è il duetto con Tony Renis che dirigerà anche l’orchestra sulle note di “Quando, quando, quando”: «Mi ha già chiamato 650 volte per chiedermi quando si prova».