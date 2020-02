Sanremo. «La prima serata di Sanremo è sempre un pochino problematica anche se è la quarta volta per me, ma la prima serata c’è un’emozione particolare, si torna bambini».

Raphael Gualazzi è in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano “Carioca”, un brano ritmico ed energico.

di 10 Galleria fotografica Photocall Festival 2020 Raphael Gualazzi









di 10 Galleria fotografica Photocall Festival 2020 Raphael Gualazzi









«“Carioca“ è canzone divertente da suonare e racconta lo spirito di condivisione che è importante tenere sempre vivo sul palco, un genere così ritmico per chi suona è veramente divertente, anche se abbiamo fatto un po’ tardi e non ho potuto salutare la mia mamma. Il brano rievoca sapori sudamericani, fine anni ’70, inizio ’80 e ho desiderato raccontarli in questa maniera».