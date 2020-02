Sanremo2020, “Non una di meno” contro il Festival. Sabato flash mob di protesta in centro

Sanremo. Il movimento in difesa delle donne “Non una di meno” sbarca nella Città dei Fiori durante il periodo del Festival. Ecco cosa dicono gli organizzatori dell’evento che si terrà sabato prossimo in centro città: “Ad un mese dall’8 Marzo, vi invitiamo tutte a partecipare al Flashmob “Un violador en tu camino”, a Sanremo il giorno 8 febbraio, alle ore 16.30 in Via Matteotti angolo Via Escoffier (vicino alla statua di Mike).

Anche quest’anno il programma nazional-popolare per eccellenza veicola parole, immagini e messaggi di superiorità maschile, proponendo le donne come corpi bellissimi, affermate e competenti esclusivamente grazie alla presenza di un uomo (un fidanzato, un marito, un collega), o nel migliore dei casi, apprezzabili perché capaci di stare sempre un passo indietro rispetto a “grandi uomini” tutto questo è inaccettabile!

In un mondo narrato al maschile, in cui l’uomo è parametro universale, in cui le donne guadagnano meno dei colleghi uomini, in cui le donne subiscono ricatti, discriminazioni e molestie sul lavoro, in cui avviene un femminicidio ogni 72 ore, il servizio pubblico televisivo comunica messaggi svilenti, sessisti, di una violenza sottile e celata dietro l’ipocrisia di voler “parlare di donne”.

E in questo contesto il Festival della canzone italiana più popolare, propone un rapper che ha al suo “attivo” un brano che la violenza sulle donne non la cela ma la canta forte usando un linguaggio e contenuti che incitano allo stupro e al femminicidio. Tutto questo è il Festival di Sanremo!

Il Flash mob “Un violador en tu camino” nasce dalle sorelle cilene e ha raggiunto donne in tutto il mondo diventando propulsivo, un messaggio potente che vuole contrastare la violenza maschile sulle donne in tutte le sue forme;

il Festival di Sanremo è esattamente lo specchio della cultura italiana sessista e violenta proposta in tutte le sue declinazioni, per questo porteremo la potenza delle nostre voci e dei nostri corpi anche a Sanremo e il ritmo lo daremo noi. Non un passo indietro”