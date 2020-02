Sanremo2020, l’entusiasmo di Benigni al telefono con Amadeus: «Sei il più grande presentatore del Festival»

Sanremo. «Sei tu che ispiri poesia, è tutta colpa tua, sei il più grande presentatore che il Festival abbia mai avuto».

Roberto Benigni, a poche ore dal sul monologo sul palco dell’Ariston, non ha potuto fare a meno di chiamare Amadeus, che si trovava in conferenza stampa, esprimendogli tutto il suo entusiasmo per l’esperienza vissuta.

«Non ho dormito neanche un secondo pensando alle emozioni di ieri sera, un’emozione enorme – ha affermato il premio Oscar per il film “La vita è bella” – Vi voglio bene, grazie tutto il mio cuore è per voi».