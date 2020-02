Sanremo. Ha aperto la gara dei big del 70° Festival di Sanremo e nel mese di giugno aprirà i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo. É Irene Grandi, che ieri sera ha convinto il pubblico con la sua performance grintosa ed emozionante del brano “Finalmente io”.

«Uno dei miei pregi è essere abbastanza eclettica nel modo di proporre la musica - racconta l’interprete toscana - mi sono sentita come tornare a casa con una Irene che conosco e che amo condividere con la gente. Sono felice di essere tornata con questa canzone, vado a Sanremo solo con qualcosa che mi rappresenta fino in fondo».

Ma come racconta la stessa Irene la sua canzone?: «Il brano parla di una donna che difende la sua idea di sé stessa, elemento già presente anche nel mio brano “La tua ragazza sempre”, però ora sono io che guardo me stessa, è una canzone più consapevole è, come se mi guardassi dall’esterno con tutte le mie mancanze, ma c’è la consapevolezza di piacersi da soli, accettarsi per chi si è veramente».

Domani sera, giovedì 6 febbraio, la troveremo nuovamente sul palco dell’Ariston per il momento attesissimo dei duetti: «Ho scelto una canzone anni ’60 a contrasto con la mia, più melodica, meno energetica, si tratta di “La musica è finita”».