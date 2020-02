Sanremo2020, Fiorello irrompe in sala stampa e annuncia: «Stasera canterò una canzone inedita»

Sanremo. «Ieri avevo detto che se la prima serata fosse andata bene mi sarei vestito da De Filippi. Lo farò? Non lo so, ci sto pensando. Ho visto sui social che c’è stato un certo accanimento, non mi sono mai vestito da altro».

Così commenta Rosario Fiorello la prima puntata del 70° Festival di Sanremo, rivelatosi un vero e proprio successo in termini di ascolti. «Fasulo, sei contento? Tu non sei mai contento», ha affermato lo showman siciliano rivolgendosi al vicedirettore di Rai 1 in un simpatico siparietto.

Cosa ci possiamo aspettare questa sera da Fiorello?: «A me piace cantare infatti stasera canterò una canzone inedita che è così bella che se fosse stata in gara avrebbe vinto, ma io non vinco mai niente, mai vinto cose sportive nè premi sulla canzone non essendo cantante, né essendo un fenomeno a cantare. Se vi piace la canzone giornalisti vi chiedo il premio il lumino doro. Come si intitola la canzone? “La classica canzone di Sanremo”, scritta appositamente per l’evento».

«Questa sera sarò di più sul palco, ma giovedì ho la libera uscita, mi riposo, tornerò poi venerdì e sabato», ha concluso.