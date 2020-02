Sanremo. A salire sul palcoscenico dell’Ariston durante la prima serata del 70° Festival di Sanremo ci sarà anche Gessica Notaro, la giovane emiliana sfregiata con l’acido dal suo ex compagno Edson Tavares il 10 gennaio 2017, in seguito alla fine della loro relazione.

Dopo anni di lotta, tra operazioni e sofferenze, Jessica questa sera si esibirà insieme ad Antonio Maggio, suo amico fraterno, in un brano scritto per lei da Ermal Meta che racconta quanto di terribile ha subito e ha dovuto vivere negli ultimi anni.

Gessica nel suo passato vanta una fascia da Miss Romagna e una carriera musicale che ora ha deciso di riprendere in mano per lanciare un messaggio importante: no alla violenza contro le donne.