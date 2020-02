Sanremo2020, boom di tweet per l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari

Sanremo. Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, sono stati pubblicati circa 310 mila tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo2020, tra gli hashtag più utilizzati su Twitter con #Sanremo2020: #Benigni, #Sanremo, #Mika, #AchilleLauro.

L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2020 è stato tra le 23:38 e le 23:39 al termine dell’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari (oltre duemila tweet in 1 minuto). Gli artisti in gara più menzionati in rete sono stati: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini, Elodie, Rancore e Anastasio. Junior Cally accende le curiosità degli italiani: su di lui oltre 200.000 ricerche su Google.

Nelle prime tre serate del Festival di Sanremo 2020 i tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo2020 sono stati complessivamente circa un milione duecentomila e sono principalmente le donne a dar vita alle conversazioni: il 59,1%, contro il 40,9% di uomini.

La TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.