Sanremo. «Sanremo ha la capacità di trasformare le persone. Amadeus è la persona più buona del mondo, lui per bontà d’animo batte tutti. Eppure Sanremo lo ha trasformato in un mostro: il nemico pubblico numero uno è Amadeus». Fiorello irrompe in sala stampa all’Ariston ed è subito show. Mattatore di professione, lo showman ha fatto irruzione alla prima conferenza stampa del Festival2020 per salutare l’amico Amadeus e raccontare il direttore artistico da un punto di vista inedito.

A partire dalle polemiche che hanno colpito il presentatore del 70esimo Festival della Canzone Italiana, trasformandolo nel «nemico pubblico numero uno» per via delle battute che lo hanno fatto passare per “sessista” e “misogino”. «Amadeus di quello che accade intorno non si accorge di nulla», ha detto Fiorello, ricordando un episodio al “Ku Club” di Ibiza. «Ad un certo punto ho visto Ama salire su un cubo e ballare – racconta lo showman nel suo fuori programma – Poi intorno a lui sono saliti due ballerini di colore alti 1,90 m, completamente nudi, con il loro corredo importantissimo (dice, tra le risate generali, ndr). Io gli urlavo: “Ama, Ama”. Ma lui non si era reso conto di nulla. Figuriamoci…», ha detto Fiorello per ‘salvare’ l’amico dalle imbarazzanti polemiche pre-festivaliere.

Su Junior Cally, artista la cui presenza a Sanremo è stata fortemente osteggiata: «L’ho invitato alla cresima di mia figlia. Perché, non si può? Faccio un ricevimento piccolo e lui sta lì a fare il catering, a cantare, insomma fa qualcosa».

Cosa farà Fiorello al Festival2020?: «Verrò un po’ la prima sera, un po’ la seconda, la terza no, la terza riposo – dice ridendo – Poi torno venerdì e sabato che c’è la finale». E con gli altri due super ospiti, Tiziano Ferro e Roberto Benigni? «Benigni è Benigni, non ha bisogno di me. Quando lui arriva io divento pubblico. Con Tiziano duetterò insieme, ma lui ancora non lo sa».