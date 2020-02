Sanremo. Mercoledì 5 febbraio, Vittorio Gucci con la sua band sarà il mattatore della cena spettacolo che inizierà alle 20:30.

L’intraprendente animatore delle notti milanesi e internazionali accompagnerà la cena con la sua band in un susseguirsi incalzante di successi italiani, duettando talvolta con i numerosi amici e artisti del mondo della musica

presenti alla cena. Impossibile non saltare in piedi!

Personaggio popolare del piccolo schermo da quando animava con la sua orchestra le domeniche pomeriggio Mediaset con Barbara D’Urso, personaggio eclettico e poliedrico della movida milanese, ha fatto esplodere con la sua energia contagiosa, le sale di Milano e Formentera con le sue cene spettacolo.

Come ogni serata al Victory, alle 00:30 inizierà il party night, questa volta in collaborazione con il Bay Club affiancato da Work Agency, Rivieragency e Nova Group. La Consolle è affidata a Davide Penna, resident dj del Twiga di Montecarlo, insieme ai dj resident del Victory Andrea Mazzia e Stefano Riva, accompagnati da Andreino The Voice. L’evento è firmato da Bros Group Italia, agenzia milanese di management artistico, in collaborazione con Petrelli Communication.