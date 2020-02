Sanremo. Disagi, nel giorno di inizio del 70° Festival della Canzone Italiana, in centro città. Una tubazione dell’Amaie si è rotta in piazza Cesare Battisti, di fronte alla ex stazione ferroviaria.

Il liquido ha invaso la sede stradale ed è da stamane alle 7 (ora approssimativa del guasto) che il traffico subisce forti rallentamenti in quella zona, con code di veicoli che sono arrivate fino a corso Marconi.

L’acqua sembra mancare un po’ ovunque intorno all’area del sinistro, alberghi ed attività commerciali comprese . I tecnici dell’Amaie stanno operando e la situazione dovrebbe risolversi entro l’ora di pranzo.