Sanremo, tragedia sfiorata a villa Ormond: crolla una palma

Sanremo. Una palma si è letteralmente spezzata in due ed è crollata al suolo. E’ successo nel pomeriggio all’interno del parco di villa Ormond. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitava nessuno. «Si tratta di un esemplare vecchio e molto alto – spiega l’agronomo Roberto Garzoglio, professionista incaricato dal Comune di curare il verde cittadino – Sono fenomeni imprevedibili». Un cedimento strutturale, improvviso. Unica possibilità di salvaguardare l’incolumità pubblica è il continuo monitoraggio delle piante ad alto fusto. Ma visto l’incredibile numero di alberi a Sanremo, ogni raffica di vento può determinare un crollo non previsto.