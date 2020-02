Sanremo. Martedì 4 febbraio, #Staycremoso, la rivoluzione quotidiana firmata Philadephia, approderà a Sanremo, di fronte al Teatro Ariston che ogni anno ospita il Festival della Canzone Italiana.

A partire dalle 12 alcuni ballerini si esibiranno a sorpresa nei pressi del red carpet con una coreografia spettacolare che porterà un’esplosione di colore e positività: il risultato finale sarà la trasformazione della scritta “Se il palco ti rende ansioso…” in “#Staycremoso” grazie all’ausilio di speciali cartoncini.

I “cremosi” con la loro carica di positività strapperanno così un sorriso ai cantanti in gara all’Ariston, mandando un messaggio ideale agli artisti per stemperare la tensione della gara. Per tutti i presenti tanti speciali gadget Philadelphia per non dimenticare che l’amore e la positività sono i principali ingredienti!