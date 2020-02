Sanremo, strage di pini marittimi in via Padre Semeria. Ne verranno abbattuti 13

Sanremo. L’amministrazione comunale affronta l’annoso problema dei pini di via Padre Semeria. Molti di questi alberi, oramai da tempo, con le loro radici deformano il marciapiede e parte del manto stradale, rendendo così l’unica direttrice che serve il casello cittadino dell’Autofiori un percorso simile più ad una pista da motocross che ad una strada,

Con un’apposita ordinanza il Comune ha così stabilito che 11 pini marittimi verranno abbattuti (quelli di fronte i civici 522 e 526). Così sarà possibile, in quella zona, rifare il marciapiede lato mare, deformato dalle radici. Altri due pini, sempre nella stessa via, verranno tagliati perché sono in cattive condizioni e rischiano di cadere.