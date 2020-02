Sanremo. Un simulatore di guida per permettere ai più giovani di salire a bordo della Lotus dei carabinieri ma non per provare l’esperienza di un inseguimento, invece per comprendere meglio quali possono essere i rischi connessi a una guida non sicura.

Lo stand dell’Arma, inserito in via Matteotti a pochi passi dal teatro Ariston che ospita il Festival, arricchisce così la propria dotazione formata di pezzi unici per la gioia dei tantissimi che si intrattengono qualche minuto con i militari per dimostrare loro il senso di gratitudine provato per il lavoro della Benemerita.

«Con questo simulatore vogliamo far capire ai giovani quanto può essere pericoloso condurre un mezzo, spiega il comandante provinciale e colonnello Andrea Mommo, presente per l’inaugurazione. La sicurezza stradale è un problema che affrontiamo quotidianamente. Rinnovo l’appello rivolto ai ragazzi di fare attenzione perché ogni comportamento sconsiderato può arrecare danni non solo a se stessi ma anche agli altri utenti della strada».