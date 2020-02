Sanremo, sterilizzazione di gatti randagi. Parte la raccolta fondi su Facebook

Sanremo. Parte una raccolta fondi su Facebook per la sterilizzazione di felini randagi. A promuoverla è Francesca, un’animalista sanremese.

Queste le sue motivazioni: «La sterilizzazione è il modo più efficace per prevenire la sofferenza dei randagi. Perché il randagismo non è solo fame e una vita di stenti per i gatti adulti, ma è anche un numero infinito di gattini che viene al mondo per morire poco dopo, in agonia: chi per virus contratti durante la gestazione, chi predato da ratti e gabbiani, chi abbandonato da mamme gatte giovani e inesperte. Stiamo lavorando sodo per evitare quante più gravidanze è possibile, ma a sole non possiamo farcela. Vi chiediamo di contribuire, nella misura in cui vi è possibile: quanto si decide di offrire non è mai troppo poco».

Per fare una donazione CLICCA QUI