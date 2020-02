Sanremo, spaccia nelle due ore “d’aria” dai domiciliari. Carabinieri arrestano marito e moglie

Sanremo. Lo hanno trovato con 60 grammi di eroina nascosti nel sottosella dello scooter, in via Galileo Galiei, dove era andato per spacciare droga: i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un algerino di 34 anni, che utilizzava così le due ore di permesso, dalle 10 alle 12, accordategli nell’ambito della detenzione domiciliare inflittagli per i suoi precedenti, sempre nell’ambito dello spaccio di droga.

In manette è finita pure la moglie dello straniero: un’italiana di 55 anni, con precedenti. Quando i carabinieri hanno circondato l’abitazione della coppia, per perquisirla dopo aver trovato la droga nello scooter, hanno visto la donna gettare un pacchetto dalla finestra subito dopo aver sentito i militari suonare al campanello di casa. Sono così stati ritrovati altri 270 grammi di eroina, circa 40 di cocaina e 5,5 di marijuana oltre a due bilancini di precisione elettronici.

Manette ai polsi, i due coniugi sono stati portati lui al carcere di Imperia, lei a quello di Genova Pontedecimo.

L’arresto è stato compiuto la scorsa settimana, quando a Sanremo si stava svolgendo il Festival della Canzone Italiana che ha visto il territorio presidiato dalle forze dell’ordine.