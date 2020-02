Sanremo, spaccia cocaina in casa e la nasconde nella federa del cuscino: arrestato uomo di 64 anni

Sanremo. La polizia di stato ha arresta un italiano di 64 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di attività investigativa, finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico sanremese, nei pressi di via Debenedetti la polizia sanremese ha notato un movimento di persone riconducibile ad una attività di spaccio.

Gli operatori hanno effettuato sul posto accertamenti e vari servizi di appostamento nei pressi dell’abitazione individuata come base dell’attività di cessione illecita. Notati i primi movimenti sospetti, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, l’appartamento è stato perquisito dando esito positivo: è stato rinvenuto nella camera da letto di L.V., di origini pugliesi e di sessantaquattro anni, occultato all’interno della federa del cuscino, un flacone di plastica per medicinali contenente 6 involucri di cellophane termosaldati con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi.

Nel cassetto del comodino a fianco del letto, nascosta tra documenti e carte, è stata sequestrata la somma complessiva di 805 euro, della quale l’uomo, privo di attività lavorativa, non è stato in grado di giustificare il possesso.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Stamane, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha applicato al fermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione e firma presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria.

Nella giornata di ieri sempre la Sezione Investigativa del Commissariato di polizia di Sanremo ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere a carico di un italiano di origini sarde di 52 anni, condannato alla pena di due anni di reclusione e 1200 euro di multa per una rapina aggravata in concorso commessa nel 2007.