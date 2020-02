Sanremo, sostituita l’insegna stradale a San Bartolomeo. Il consigliere Tommasini ringrazia il Comune

Sanremo. La frazione di San Bartolomeo ha finalmente un’insegna che ne indichi l’arrivo. A seguire e ringraziare per l’intervento predisposto dall’ufficio Lavori Pubblici, oltre che gli operai che hanno posto materialmente il cartello stradale, era presente anche il consigliere Sergio Tommasini.

«Sicuramente priorità e problemi sono altri però nella mia frazione mancava la segnaletica!, spiega sui social. Ringrazio Pino e Tommaso che stanno provvedendo alla sostituzione. Ringrazio Danilo Burastero e Adriano Vittani per il supporto. San Bartolomeo ha inoltre bisogno di terminare gli asfalti di Strada Gozo e posizionare due specchi per i due incroci che sono spesso pericolosi. Infine le strisce pedonali nel bivio per la scuola davanti alla pensilina dell’autobus.Sicuramente cercherò di fare la mia parte», ha chiosato l’esponente di Liguria Popolare.