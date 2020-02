Sanremo. «Ieri abbiamo assistito all’evento più importante degli Stati Uniti, il Super Bowl. Ma domani inizia il nostro Super Bowl, e inizia da Sanremo». Lo ha detto il presidente della Rai, Antonio Marano, dalla Sala Stampa dell’Ariston a inizio della conferenza che dà il via al Festival2020. Un Festival mai come quest’anno ricco di emozioni per tutti: anche per chi non ha un biglietto per assistere ad una delle cinque serate in onda su RaiUno a partire da domani, martedì 4 febbraio.

Che festival sarà quello firmato Amadeus? «Prima di rispondere questa domanda, lasciate parlare il bambino che è in noi, che amiamo molto il festival di Sanremo», ha detto un emozionato conduttore artistico, che ha ricordato quando la prima conferenza stampa poteva seguirla solo «da laggiù dove ci sono gli ascensori», scherza. «Il Festival ci appartiene – ha aggiunto Amadeus – Ma non solo perché appartiene alla storia della canzone e del costume italiano, ma perché siamo fan del Festival di Sanremo». Come già dimostrato nei giorni scorsi, Amadeus ha rivolto un particolare ringraziamento ai giornalisti: «Se questo Festival ha la stessa importanza del Super Bowl è grazie alla stampa». E poi: «Questo Sanremo2020, l’ho già detto, sarà imprevedibile. Ma finalmente da domani sera questa imprevedibilità, che fa parte degli amici che ho con me, uno su tutti Fiorello, arriverà a tutti».

«Con Amadeus abbiamo un contratto speciale – ha scherzato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, «Mi ha detto che io posso chiamarlo anche Amadeus che va bene lo stesso».

Annunciati i nomi dei cantanti in gara la prima serata, martedì 4 febbraio. Nuove proposte: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia. E i 12 big: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

Mercoledì 5 febbraio si esibiranno, per le nuove proposte: Fasma, Marco Sentieri, Gabriella Martinelli e Lula, Matteo Faustini. Per i big: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Junior Cally, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini battiti nucleari, Rancore e Tosca.

