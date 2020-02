Sanremo. Uno scooterista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’interno di una galleria buia dell’Aurelia bis, nel tratto compreso tra San Martino e l’ospedale di Sanremo.

Stando a quanto ricostruito, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per ragioni ancora da chiarire, lo scooterista ha perso il controllo del mezzo, un Sym, e si è schiantato contro la parete del tunnel.

Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo che ha trasferito il ferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo. Presenti anche i carabinieri della compagnia matuziana e la polizia stradale.